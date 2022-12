Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0555 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht im Plus gezeigt. Er notierte um 8.40 Uhr bei 1,0555 Dollar nachdem er am Vorabend mit 1,0536 Dollar gehandelt worden war.

Der Handelstag dürfte im Vorfeld der beiden Zinsentscheidungen am morgigen Mittwoch und am Donnerstag vor allem im Zeichen der US-Verbraucherpreisdaten stehen. Experten gehen allerdings nicht davon aus, dass die Zahlen großen Einfluss auf den Fed-Entscheid morgen haben werden. Die US-Notenbank werde ihre Zinsen aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest um 50 Basispunkte anheben.

Zuvor wird am Vormittag noch das ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen herausgegeben. Es dürfte den Analysten der Helaba zufolge positive Vorgaben für das kommende Woche anstehende ifo-Geschäftsklima liefern.

sto/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759