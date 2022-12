Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0564 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh mit Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung kostete um kurz nach 8.30 Uhr bei 1,0564 Dollar, nachdem sie am Freitagabend noch mit 1,0533 Dollar gehandelt worden war. Auf diesem Niveau hatte der Euro das letzte Mal Ende Juni notiert.

Die Aufmerksamkeit richtet sich zum Beginn der Woche auf Umfragen aus Europa und den USA. In Deutschland wird das sentix-Investorenvertrauen einen Blick in die Gedankenwelt der deutschen Finanzprofis gewähren.

"Der kräftige Anstieg der Aktienmärkte, gefüllte Gasspeicher und ein bisher vergleichsweise milder Winter haben die Sorgen der Marktteilnehmer etwas verdrängt", schrieben die Analysten der Helaba mit Bezug auf den anstehenden Datensatz aus Deutschland. Vor diesem Hintergrund scheine eine Stimmungsverbesserung möglich.

In den Vereinigten Staaten steht am Nachmittag indes der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Vordergrund, der allerdings nach Auffassung der Helaba-Analysten trotz der regionalen Rückgänge weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegen werde.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759