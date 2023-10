Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0573 US-Dollar gehandelt

Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben. Er wurde kurz nach 9.00 Uhr bei 1,0573 Dollar gehandelt, nachdem am Vorabend die Gemeinschaftswährung 1,0582 Dollar gekostet hatte.

"Beim EUR-USD-Kurs dominiert der im Juli etablierte Abwärtstrend, dessen Widerstandslinie über das Zwischenhoch von Ende August aktuell einem Test unterzogen wird", kommentierten die Experten der Helaba das Chartbild des Euro-Dollar. Sie verlaufe zum Wochenschluss bei 1,0574 US-Dollar.

Hinsichtlich Konjunkturdatenveröffentlichungen standen in der Früh deutsche Erzeugerpreise im Zentrum. Sie sind im September in einem noch nie da gewesenen Tempo gefallen. Die Produzenten gewerblicher Produkte - von Kartoffeln bis Strom - verlangten durchschnittlich um 14,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Das war der stärkste Rückgang gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949", hieß es dazu.

