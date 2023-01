Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0621 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar tiefer gezeigt. Er notierte um neun Uhr mit 1,0621 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0666 Dollar gehandelt worden war. Im konjunkturellen Fokus rücken am heutigen Handelstag deutsche Verbraucherpreisdaten für den Dezember. Überdies werden zweite Schätzungen zu den Dezember-Einkaufsmanagerindizes (PMIs) der verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien und den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Bereits publiziert wurde der PMI des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dieser sank im Dezember zum Vormonat von 49,4 auf 49,0 Punkte. Liegt der Index unter der Marke von 50 Punkten wird von einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit der an der Umfrage beteiligten Unternehmen ausgegangen.

Der japanische Yen legte unterdessen zum Greenback deutlich zu. Hier dürften Spekulationen einer Abkehr der Bank of Japan (BoJ) von ihrer ultra-lockeren Geldpolitik dem Währung des Landes Auftrieb verliehen haben. Im Gegenzug gab der Dollar nach auf zuletzt 130,18 Yen und war damit so billig wie zuletzt vor sieben Monaten. Das Wirtschaftsblatt "Nikkei" hatte berichtet, dass die BoJ ihre Inflationsprognosen hinaufschrauben wolle.

