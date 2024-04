Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0628 US-Dollar wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh wenig verändert gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,0628 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0626 Dollar gehandelt worden war.

Der US-Renditevorteil ist mit zeitweise 2,20 Prozent auf den höchsten Stand seit viereinhalb Jahren gestiegen, schreiben die Helaba-Analysten. Auch in realer Rechnung - also abzüglich der Inflationserwartungen - hat der US-Renditevorteil kräftig zugelegt. Dies stelle nach Einschätzung der Experten für den Euro gegenüber dem US-Dollar eine Bürde dar, ebenso das technische Bild.

So sei der Abwärtsimpuls intakt und mit Unterschreiten wichtiger Unterstützungen scheint der Weg frei zu sein bis zum Jahrestief 2023, das Anfang Oktober bei 1,0447 Dollar markiert wurde. Einzig die überverkaufte Marktlage lässt auf eine zumindest vorübergehende Erholungsphase hoffen, hieß es weiter.

