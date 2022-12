Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0633 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur leicht im Plus gezeigt. Er notierte bei 1,0633 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0625 Dollar gehandelt worden war. Die Woche war von wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA und Europa geprägt - die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank haben ihre Leitzinsen um jeweils 0,50 Prozentpunkte erhöht.

Für heute dürften sich die Blicke auf Einkaufsmanagerindizes richten. Veröffentlicht werden Vorabschätzungen aus dem Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe unter anderem für Deutschland und der gesamten Eurozone. Sie würden allesamt im Kontraktionsbereich liegen und ungeachtet der teilweise erwarteten Verbesserungen an dem getrübten Konjunkturbild wohl nichts ändern, kommentierten die Experten der Helaba.

sto/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759