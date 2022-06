Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0670 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gut behauptet gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0670 Dollar, nachdem sie am Mittwochabend etwas niedriger mit 1,0656 Dollar gehandelt worden war.

Der Euro ist mit dem Versuch, die Widerstandszone um 1,08 Dollar zu überwinden, gescheitert, schreiben die Helaba-Analysten. Das datenseitige Interesse gilt heute laut den Experten dem ADP-Report und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Sie liefern letzte Indikationen für den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht.

Die Vorgaben sind nach Einschätzung der Analysten solide und so dürfte es zu einem ordentlichen Stellenplus gekommen sein. Die niedrige Arbeitslosenquote und steigende Stundenlöhne sprechen weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank sicherlich nicht entgegen, hieß es weiter von der Helaba.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759