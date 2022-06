Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0714 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh mit leichten Abgaben gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0714 Dollar, nachdem sie am Dienstagabend etwas höher mit 1,0735 Dollar gehandelt worden war.

In den USA sind die Zinserwartungen zuletzt nicht deutlich größer geworden und dies sollte dem Euro tendenziell zugutekommen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Ein rückläufiger ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA könnte sich heute zudem nach Einschätzung der Experten als Stütze erweisen. Der Index gilt als wichtigstes Stimmungsbarometer der US-Wirtschaft. Insofern scheint ein erneuter Test der Widerstände im Bereich 1,08 US-Dollar möglich, nachdem der Euro zunächst daran gescheitert ist, diese zu überwinden, hieß es weiter.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759