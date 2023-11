Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0832 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben. Er notierte gegen 9 Uhr bei 1,0832 Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,0846 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag mit 1,0849 Dollar vermittelt.

Auf dem Programm steht am Berichtstag ein Auftritt der EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einem Bankenkongress in Frankfurt. Zudem werden auch Reden von zahlreichen weiteren Notenbankern aus der Eurozone erwartet.

Auf Konjunkturseite richten sich die Blicke auf Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone, die um 11 Uhr erwartet werden. Darüber hinaus stehen Immobiliendaten aus den Vereinigten Staaten am Nachmittag am Kalender.

ISIN EU0009652759