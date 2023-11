Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0836 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel gegenüber dem US-Dollar kaum verändert gezeigt. Er notierte gegen 8.35 Uhr bei 1,0836 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0838 Dollar gehandelt worden war. Der Euro konnte das aufgrund des reduzierten Zinsnachteils deutlich erhöhte Niveau zum US-Dollar annähernd verteidigen und so bleibt auch die technische Perspektive konstruktiv, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Auf fundamentaler Ebene wird von den Experten auf die heute anstehenden Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe verwiesen, die in den vergangenen Wochen zwar leicht gestiegen sind, aber noch immer ein sehr niedriges Niveau aufweisen. Für Aufmerksamkeit sorgt neben dem zur Veröffentlichung anstehenden Philadelphia-Fed-Index auch die Industrieproduktion, hieß es weiter.

ste/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759