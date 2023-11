Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0912 US-Dollar wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar nach den jüngsten Zuwächsen wenig verändert präsentiert. Gegen 8.45 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0912 Dollar. Am Vorabend war sie in New York bei 1,0915 Dollar gehandelt worden.

"Die Renditedifferenz zwischen den USA und der Eurozone hat sich in der letzten Zeit zugunsten des Euros entwickelt - sowohl nominal als auch real", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Vor diesem Hintergrund wundert es nach Einschätzung der Experten nicht, dass zunächst weitere Kursgewinne erzielt wurden.

Zur Wochenmitte stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die aufgrund das Nationalfeiertags Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden. Zu nennen sind heute laut Helaba-Analysten vor allem die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Am darauffolgenden Freitag nehmen viele US-Bürger frei, weshalb auch die Aktivität an den Märkten spürbar geringer ausfällt.

ste/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759