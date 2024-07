Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0931 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur geringfügig von der Stelle bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz vor neun Uhr bei 1,0931 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0940 Dollar gehalten hatte. Die Blicke richten sich am Berichtstag vor allem auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die EZB dürfte die Zinsen nach der jüngsten Senkung im Vormonat wohl nicht erneut antasten. "Ein neuerlicher Leitzinsschritt ist zwar avisiert, aber wir werden uns bis September gedulden müssen", schrieben in der Früh die Experten der LBBW. "Auch eine Änderung am generellen Ausblick ist nicht zu erwarten", hieß es von der Commerzbank.

"Entscheidend bei der heute anstehenden EZB-Ratssitzung ist das Wording von Präsidentin Lagarde", kommentierten unterdessen die Analysten der Helaba. "Zwar will sich der EZB-Rat nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad festlegen und man handelt in Abhängigkeit der Datenlage", dennoch würden sich Marktteilnehmer Hinweise darauf erhoffen, wann eine weitere Zinssenkung zu erwarten sei. Die Helaba hält einen solchen Schritt für September für angemessen.

In Übersee richten sich die Blicke auf die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Von einer Schwäche kann laut Helaba mit Verweis auf die bisherige Entwicklung am US-Jobmarkt nicht gesprochen werden, die Dynamik des Beschäftigungsaufbaus lasse allerdings nach. Darüber hinaus wird am Donnerstag auch der Philadelphia-Fed-Index herausgegeben.

Aus technischer Sicht hat der Euro zum US-Dollar Kursgewinne erzielt und den Widerstandsbereich bei 1,0900/15 überwunden, erklärten die Devisenexperten der Helaba unterdessen. "Die nächste Hürde ist am Hoch von Anfang März bei 1,0980 USD zu finden", mit Gegenwind sei wohl nicht zu rechnen.

sto/sko

ISIN EU0009652759 EU0009652759