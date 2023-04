Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0946 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit leichten Abgaben präsentiert. Er kostete kurz vor 9 Uhr 1,0946 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0970 Dollar gehandelt worden war.

Konjunkturseitig richten sich die Blicke am Vormittag auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Deutschland und Frankreich. "Der deutsche Index könnte nach dem Rückgang im Vormonat etwas zulegen", schrieben die Experten der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.

Mit Blick auf das technische Bild, setzte der Euro seine Konsolidierung oberhalb der 21-Tageslinie bei 1,0911 Dollar und des Retracements bei 1,0861 Dollar fort. "Mit dem MACD-Verkaufssignal erhöht sich das Risiko eines Tests dieser Marken, zumal von den heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes wohl keine Unterstützung zu erwarten ist", so die Helaba-Devisenspezialisten weiter.

sto/spa

