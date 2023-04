Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,1055 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel etwas höher zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,1055 Dollar und damit etwas über dem Wert vom Vorabend bei 1,1041 Dollar. Am Mittwoch war der Kurs noch bis auf 1,1095 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende März 2022 geklettert.

"Konjunktursorgen und Bankenängste drücken vor allem auf das Dollar-Sentiment und auch das baldige Erreichen der Schuldenobergrenze in den USA sorgt für Stirnrunzeln", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In der nächsten Woche stehen die mit Spannung erwarteten Notenbanksitzungen der Fed und der EZB auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.

"Zuletzt haben Sorgen vor einem Aufflammen der US-Bankenkrise die Zinserwartungen gedrückt. Dennoch ist davon aus zugehen, dass die EZB noch einen gewissen Weg zu gehen hat, um die Inflation in den Griff zu bekommen, während sich der Zinserhöhungszyklus in den USA dem Ende nähert", formulierte die Helaba weiter.

ste/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759