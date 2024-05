Devisen Wien (Früh) - Euro bewegt sich kaum von der Stelle

Der Euro hat am Dienstag in der Früh wenig verändert zum US-Dollar tendiert. Er hielt kurz vor neun Uhr bei 1,0860 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0857 Dollar gehandelt worden war.

Impulse von Konjunkturdatenseite dürften sich in Grenzen halten. So sind in Deutschland die Preise auf Herstellerebene wieder stärker gefallen. Im April sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Allerdings hatte dies kaum Auswirkungen auf das Euro-Dollar-Kurspaar.

Im weiteren Verlauf des Handelstages richtet sich die Aufmerksamkeit auf Reden von Notenbankern, darunter einige aus den Reihen der Federal Reserve. Diesseits des Atlantiks spricht zuvor jedoch die EZB-Chefin Christine Lagarde.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759