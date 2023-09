Devisen Wien (Früh) - Euro bleibt im frühen Handel unter 1,08 Dollar

Der Euro hat am Montag im frühen europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz nach 08.30 Uhr bei 1,0793 Dollar, am Freitagabend war sie noch bei 1,0780 Dollar gehandelt worden. Am Freitag hatte ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht den Euro nur kurzfristig gestützt.

"Das Bild der quantitativen Indikatoren ist uneinheitlich und so sollte der nächste Impuls abgewartet werden", kommentieren die Devisenexperten der Helaba. Der Euro tendiert aktuell weiterhin unter der 200-Tagelinie bei knapp über 1,08 Dollar.

Datenseitig stehen in den USA am Feiertag "Labor Day" keine wichtigen Veröffentlichungen an. In Europa dürfte am Vormittag das sentix-Investorenvertrauen einen Blick wert sein. Das Sorgenkind bei der Umfrage unter professionellen und privaten Finanzmarktteilnehmern sei aktuell Deutschland, so die Helaba-Analysten. Jedoch sei im Hinblick auf die heutigen Zahlen zu beachten, dass "je schlechter die Lage ist, desto größer ist die Chance, dass sich die Erwartungen wieder verbessern. Die zuletzt positive Entwicklung an den Aktienbörsen könnte dabei hilfreich gewesen sein."

spa/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759