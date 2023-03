Devisen Wien (Früh) - Euro bleibt zum US-Dollar unter Druck

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiterhin schwach präsentiert. Er notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 1,0545 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0552 Dollar gehandelt worden war. Der Kurs des Euro ist bereits am Dienstagabend nach Hinweisen auf weiter steigende Zinsen in den USA durch US-Notenbankchef Jerome Powell stark unter Druck gekommen.

Die Ausführungen von Fed-Chef Powell haben den Zinsvorteil der USA wieder größer werden lassen und den Euro geschwächt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Powell hat auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen hingewiesen. Die Notenbank sei aufgrund des Inflationsdrucks bereit, das Zinserhöhungstempo notfalls zu forcieren. Das Zinstop werde vermutlich höher sein als ursprünglich gedacht, hieß es weiter von den Experten.

In der Früh rückten zudem aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland ins Blickfeld, konnten den Euro-Dollar-Kurs aber nicht sichtbar unterstützen. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion zu Jahresbeginn deutlich gesteigert. Von Dezember auf Jänner erhöhte sich die Gesamtherstellung um 3,5 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent gerechnet.

