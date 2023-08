Devisen Wien (Früh) - Euro erholt sich auf 1,0813 US-Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh etwas gegen den US-Dollar zugelegt und sich damit nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,0813 Dollar. Das EZB-Fixing lag zuletzt am Freitag bei 1,0808 Dollar. Impulse für den Devisenhandel dürften nun die um 10 Uhr am anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone bringen. Die Zahlen könnten Hinweise auf die kommenden Schritte der EZB bringen. Wichtige Konjunkturdaten werden hingegen nicht erwartet.

In der abgelaufenen Woche hatte der Euro kontinuierlich gegen den Dollar verloren. "Zum einen war die schwache Unternehmensstimmung in Europa ein Belastungsfaktor, zum anderen ist eine Zinserhöhung in den USA im kommenden Monat nicht gänzlich auszuschließen", schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagesausblick.

ISIN EU0009652759 EU0009652759