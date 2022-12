Devisen Wien (Früh) - Euro etwas fester bei 1,0624 US-Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh leicht gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,0624 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 1,0604 Dollar gehandelt worden war. Impulse für den Devisenhandel könnte jetzt der um 10 Uhr anstehende deutsche ifo-Geschäftsklimaindex bringen.

"Die Vorgaben vonseiten der sentix- und ZEW-Umfragen lassen auf den dritten Anstieg in Folge schließen", schreiben die Analysten der Helaba. Auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor hätten im Dezember Anstiege gezeigt. Andere Aspekte wie etwa die gestiegenen Energiepreise sprechen hingegen gegen eine Stimmungsaufhellung, so die Analysten weiter.

Die EZB dürfte damit in ihrer Haltung bestätigt werden bei ihren Zinsschritten vorsichtig zu agieren, schreiben die Experten. In der abgelaufenen Woche haben sowohl die EZB als auch die US-Notenbank ihre Leitzinsen zwar moderater als davor um 50 Basispunkte angehoben, gleichzeitig aber weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt.

mik/ger

