Devisen Wien (Früh) - Euro etwas höher gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh mit leichten Aufschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr mit 1,0632 Dollar etwas über dem Stand vom Freitagabend. Insgesamt dürfte sich der Devisenhandel wegen der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels in ruhigen Bahnen bewegen.

Weiterhin dürfte die Geldpolitik der Zentralbanken im Fokus stehen. So stellte der niederländische Notenbankchef Klaas Knot laut einem Bericht der "Financial Times" weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in Aussicht. "Das Risiko zu wenig zu tun, ist immer noch das größere Risiko", habe Knot in einem Interview gemeint. "Wir sind am Beginn der zweiten Hälfte", so der Währungshüter weiter.

sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759