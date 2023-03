Devisen Wien (Früh) - Euro etwas höher zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh etwas höher zum US-Dollar präsentiert. Kurz nach 8.30 Uhr notierte er bei 1,0617 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0588 Dollar gehandelt worden war.

Dem Euro ist es am Vortag mit den forcierten EZB-Zinserwartungen gelungen, sich oberhalb der Unterstützungen um 1,05 Dollar zu erholen, schreiben die Helaba-Analysten. "Gestern setzte sich die Verschiebung der Leitzinserwartungen mit Kraft fort, denn sowohl in Spanien als auch in Frankreich haben die Inflationsentwicklungen auf der Oberseite überrascht. Das erwartete Zinstop der EZB wurde nochmals nach oben und weiter in die Zukunft verschoben. Vor diesem Hintergrund sind die heute anstehenden vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland von hohem Interesse", formulieren die Experten in ihrem Tagesausblick.

