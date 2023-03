Devisen Wien (Früh) - Euro etwas leichter zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh etwas leichter zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.30 Uhr notierte er bei 1,0639 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0652 Dollar gehandelt worden war.

Heute steht die Schnellschätzung der Teuerung in der Eurozone zur Veröffentlichung an, wobei nach den nationalen Ergebnissen fraglich ist, ob es zu einer weiteren Entspannung kommen wird, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. "Der disinflationäre Trend geht nur langsam voran. Dies gilt auch für die Kernteuerung, die mit einer Jahresrate von über fünf Prozent deutlich zu hoch ist. Da her gibt es für die Währungshüter auch keinen Grund, von ihrem Zinserhöhungsplan abzurücken", formulierten die Experten.

