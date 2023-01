Devisen Wien (Früh) - Euro etwas schwächer gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh etwas schwächer zum US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 9.00 Uhr mit 1,0876 Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend bei 1,0884 Dollar notiert hatte. Die EZB setzte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0895 Dollar fest.

Im Fokus stehen am Freitag in der Eurozone Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB). Überdies wird am Nachmittag der PCE-Preisindex veröffentlicht, der von der Federal Reserve bei ihrer Zins-Entscheidungsfindung als Messinstrument für die Inflation bevorzugt wird. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima.

sto/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759