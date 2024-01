Devisen Wien (Früh) - Euro etwas tiefer bei 1,0847 Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit geringen Abgaben gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 08.45 Uhr bei 1,0847 Dollar, nach 1,0861 US-Dollar am Freitagabend.

Nach einem datenseitig ruhigen Wochenauftakt stehen in der laufenden Woche zahlreiche wichtige Ereignisse auf dem Programm. In der Eurozone werden Wachstumsdaten für das Schlussquartal 2023 und neue Inflationsdaten erwartet. Beides ist für den künftigen Kurs der EZB mit ausschlaggebend.

In den USA werden nicht nur stark beachtete Wirtschaftsdaten wie der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung und der ISM-Index veröffentlicht. Die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) trifft am Mittwoch auch ihre Zinsentscheidung. In Großbritannien entscheidet die Bank of England (BoE) im Wochenverlauf über ihre geldpolitische Ausrichtung.

spa/mik

