Devisen Wien (Früh) - Euro etwas über Stand vom Vorabend

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas über seinem Stand vom Vorabend gezeigt. Er hielt kurz vor neun Uhr bei 1,0992 Dollar, nachdem er am Donnerstag im US-Handel 1,0981 Dollar gekostet hatte.

Die Aufmerksamkeit richtet sich am Berichtstag auf Erzeugerpreisdaten aus den USA und dem von der Uni Michigan erhobenen Verbrauchervertrauen. Zum letzteren Datensatz kommentierten die Analysten der Helaba, dass sich bereits veröffentlichte Stimmungsbarometer zur Konsumlaune des laufenden Monats sich im Mittel leicht abgeschwächt hätten, insofern sollen die Erwartungen an den heutigen Daten "nicht zu hochgesteckt" werden.

Am Vortag habe der leichte Anstieg der US-Inflation im Rahmen der Erwartungen gelegen und die Zinssorgen nicht weiter befeuert, schrieben die Experten der Helaba über die gestrigen Verbraucherpreisdaten. "Noch immer wird einem weiteren Fed-Zinsschritt eine geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen", so die Analysten weiter.

Daten aus Großbritannien zum Wirtschaftswachstum bewegten das Pfund in der Früh nicht merklich. Die britische Wirtschaft ist im Frühjahr überraschend weiter gewachsen. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS in einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt eine Stagnation der Wirtschaftsleistung erwartet. Im Jahresvergleich wuchs die britische Wirtschaft um 0,4 Prozent.

sto/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759