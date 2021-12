Devisen Wien (Früh) - Euro exakt bei 1,1300 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh nur wenig gegen den US-Dollar verändert. Kurz vor 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung exakt 1,1300 Dollar, nach 1,1302 Dollar am Vorabend. Vor dem näher rückenden Jahreswechsel zeigt sich der Euro damit weiterhin bei der Marke von 1,13 Dollar.

Für den weiteren Handelsverlauf erwarten Marktteilnehmer auch ein ruhiges Devisengeschäft. Auf dem Datenkalender stehen sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks nur Konjunkturnachrichten mit geringem Markteinfluss. An den Finanzmärkten befindet sich zudem weiterhin die Entwicklung der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Conoranvirus im Fokus. Aktuell hoffen Experten milde Krankheitsverläufe durch die neue Virus-Ausprägung.

ISIN EU0009652759 EU0009652759