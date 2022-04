Devisen Wien (Früh) - Euro fällt auf Fünfjahrestief zum US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiter nachgegeben. Er wurde gegen 9.00 Uhr mit 1,0618 Dollar gehandelt. Die Gemeinschaftswährung kostete damit so viel wie im April 2017 zuletzt. Am Vorabend war die Gemeinschaftswährung noch mit 1,0637 Dollar gehandelt worden.

Auf dem Euro lastet bis zuletzt der geldpolitische Straffungskurs der US-Notenbank. Dies stärkt den US-Dollar gegenüber vielen Währungen. Hinzu kommen die Euro belastenden wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, von denen Europa nach Meinung vieler Fachleute stärker betroffen sein dürfte als die Vereinigten Staaten. Unter anderem hat Russland zuletzt seine Erdgaslieferungen an Polen und Bulgarien gestoppt.

Seitens Konjunkturdaten drückten der Ukraine-Krieg und die hohen Preise in Deutschland die Konsumlaune auf ein Rekordtief. Das Barometer der GfK-Marktforscher signalisiert für Mai einen massiven Einbruch. Es fällt demnach um 10,8 Zähler auf minus 26,5 Punkte, wie die GfK mitteilte. Damit wurde das bisherige Rekordtief vom Frühjahr 2020 während des ersten Coronalockdowns noch deutlich unterboten.

