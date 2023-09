Devisen Wien (Früh) - Euro fällt im frühen Handel auf 1,0767 Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0767 Dollar, am Vorabend war sie noch bei 1,0796 Dollar gehandelt worden.

Am Vortag hatte der Euro zeitweise die 1,08 Dollarmarke überschritten, wobei es im späteren Handel wegen des US-Feiertags an Impulsen gefehlt hatte. Die technischen Risiken würden beim Währungspaar derzeit dominieren, erklären die Devisenexperten der Helaba. Datenseitig stehen aus der Eurozone am Vormittag die Erzeugerpreise auf der Agenda, bevor am Nachmittag die US-Industrieaufträge des Monats Juli erwartet werden.

spa/mha

