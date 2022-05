Devisen Wien (Früh) - Euro fällt unter 1,07 US-Dollar

Der Euro ist am Mittwoch im Frühhandel unter die Marke von 1,07 US-Dollar gerutscht. Kurz nach 9 Uhr lag der Euro bei 1,0685 Dollar. Die EZB hatte den Euro-Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0720 Dollar festgesetzt.

Kursgewinne verzeichnete in der Früh der neuseeländische Dollar. Die Notenbank des Landes hob ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge deutlich um 0,5 Prozentpunkte an. Sie zählt damit zu den größeren Zentralbanken, die sich am entschiedensten gegen die hohe Teuerung stemmen.

Auch im Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik das bestimmende Thema bleiben. Am Abend veröffentlicht die US-Zentralbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten erhoffen davon Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed.

Davor könnten die Nachmittag anstehenden Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA Impulse für den Devisenhandel bringen. Die Vorgaben für die Zahlen sind laut den Analysten der Helaba leicht positiv.

mik/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759