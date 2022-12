Devisen Wien (Früh) - Euro gegen den US-Dollar höher

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh mit Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Er notierte um 8.40 Uhr bei 1,0662 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0636 Dollar tendiert hatte. Die Gemeinschaftswährung dürfte zuletzt von Nachrichten aus China profitiert haben.

So hat die Regierung in Peking die Quarantänepflicht für Einreisende ab dem 8. Jänner aufgehoben. Somit müssen Reisende nach ihrer Ankunft in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen. Dies dürfte als Entspannungssignal gewertet worden sein und die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar etwas verringert haben.

Konjunkturseitig werden Daten in Europa am Dienstag nach dem langen Weihnachtswochenende Mangelware bleiben. In den USA stehen indes Zahlen aus dem Immobiliensektor im Fokus.

sto/ger

