Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar etwas leichter

Der Euro hat sich am Montag in der Früh etwas leichter präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte um 9.00 Uhr bei 1,1038 US-Dollar und damit etwas unterhalb des Kurses von Freitagabend bei 1,1048 Dollar. Im Fokus bleibt weiter der Ukraine-Konflikt, welcher um eine weitere Facette reicher geworden ist.

So habe laut Selenskyj im Kiewer Vorort Butscha ein Massenmord an Zivilisten stattgefunden. Moskau sprach von "Provokation". Nun müsse sich Russland auf eine Verschärfung der westlichen Sanktionen einstellen, so der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz noch am Sonntagabend. Auch Italien würde kein Veto gegen ein fünftes Sanktionspaket einlegen. Der Ruf nach einem Gasembargo wird lauter.

Im Schatten dieser Meldungslage wird am Vormittag indes das sentix-Investorenvertrauen für April veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen Daten aus der US-Industrie am Programm.

