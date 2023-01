Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar etwas leichter

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 1,0844 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0852 Dollar gehandelt worden war.

Der Euro hatte am Vortag aufgrund jüngster US-Inflationsdaten auf über 1,08 Dollar zugelegt. Der Zinsvorteil der USA gegenüber dem Euroraum dürfte zukünftig geringer werden, da die Fed wegen der auf hohem Niveau rückläufigen Teuerung wohl ihr Straffungstempo etwas reduzieren werde, hieß es von Experten.

Mit Blick auf heutige Konjunkturdaten steht das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Blickfeld. Überdies wird in den Vereinigten Staaten das Michigan Sentiment für den Jänner publiziert, das sich laut Ansicht der Helaba etwas verbessern werde.

