Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar gut behauptet

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegen den US-Dollar gut behauptet präsentiert. Er notierte um 8.45 Uhr mit 1,1161 Dollar, nachdem er am Freitagabend mit 1,1148 Dollar gehandelt worden war. An Konjunkturdaten dürften sich die Blicke vor allem auf die Verbraucherpreise aus Deutschland richten.

"Wir gehen davon aus, dass der Hochpunkt der Inflation im Dezember 2021 erreicht wurde und es nun zu einer rückläufigen Entwicklung kommen wird", schickten die Analysten der Helaba dem deutschen Datensatz voraus. Er wird um 14.00 Uhr herausgegeben.

Für den gesamten Euroraum stehen überdies Wachstumsdaten für das Schlussquartal 2021 an. Nach dem "schwachen deutschen Ergebnis" dürften sie allerdings geringer ausfallen, "sodass die Zinserwartungen heute wohl nicht größer werden", so die Helaba weiter mit Hinblick auf die zur Veröffentlichung anstehenden BIP-Zahlen für die gesamte Eurozone.

