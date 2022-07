Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung notierte um 8.45 Uhr bei 1,0430 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend.

Aufgrund des Independence-Day-Feiertags dürfte sich der Euro-Dollar-Handel zum Wochenanfang in ruhigen Bahnen bewegen. Daran änderten auch deutsche Exportdaten für den Mai kaum etwas. Sie fielen um 0,5 Prozent niedriger aus als im Vormonat und summierten sich damit auf 125,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet.

Im weiteren Verlauf dürften Investoren nun auf das Sentix-Investorenvertrauen blicken. Im Anschluss daran werden für die Eurozone erhobene Mai-Erzeugerpreise publiziert.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759