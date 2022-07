Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar leicht aufgewertet

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar etwas aufgewertet. Er notierte um 8.50 Uhr bei 1,0462 Dollar nach 1,0442 Dollar am Mittwochabend. Am heutigen Handelstag steht eine Reihe an wichtigen Konjunkturdaten auf dem Datenkalender, allen voran die PCE-Deflatoren in den USA, die wohl auf die hohe Teuerung hinweisen dürften. Überdies stehen Arbeitsmarktdaten aus Europa und den Vereinigten Staaten auf der Agenda.

Zuvor gab es allerdings Einfuhrpreise aus Deutschland: So haben sich die deutschen Importe im Mai nicht mehr so stark verteuert wie in den Vormonaten. Die Einfuhrpreise erhöhten sich um 30,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im April waren sie mit 31,7 Prozent so stark gestiegen wie während der ersten Ölkrise 1974 nicht mehr, im März lag das Plus bei 31,2 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal nur eine leichte Abschwächung auf 31,5 Prozent vorhergesagt.

sto/ste

