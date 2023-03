Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar leicht im Plus

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht im Plus präsentiert. Er notierte kurz vor 9.00 Uhr bei 1,0688 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0677 Dollar gehandelt worden war.

Nachdem in der Früh positive Daten aus der deutschen Industrie wohl für etwas Rückenwind bei der Gemeinschaftswährung gesorgt hatten, dürfte sich im weiteren Tagesverlauf die Aufmerksamkeit auf die US-Geldpolitik richten. So wird am Nachmittag Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem US-Kongress abhalten. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs der Fed.

ISIN EU0009652759 EU0009652759