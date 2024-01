Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar unter Druck

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit klaren Abgaben präsentiert. Die Gemeinschaftswährung hielt kurz nach 9 Uhr bei 1,0915 Dollar, nach 1,0952 Dollar am Vorabend. Derzeit steht der Euro stark unter Druck, da die US-Währung von Zweifeln an einer raschen Zinssenkung der Federal Reserve profitiert.

Am Vormittag sind die Blicke nun auf den ZEW-Saldo in Deutschland gerichtet. Es wird mit einem leichten Rückgang gerechnet. Am Nachmittag wird für die zweite Tageshälfte das Empire-State-Index aus New York veröffentlicht. Darüber hinaus melden sich am Dienstag Notenbanker der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank zu Wort.

ISIN EU0009652759 EU0009652759