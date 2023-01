Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar wenig verändert

Die Kursbewegungen beim Euro-Dollar-Währungspaar haben sich am Dienstag in der Früh in Grenzen gehalten. Um kurz vor neun Uhr notierte der Euro bei 1,0727 US-Dollar, nachdem er am Montagabend mit 1,0731 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0696 Dollar (Freitag: 1,0500) festgesetzt.

Wichtige Konjunkturdaten dürften am heutigen Handelstag Mangelware bleiben. Die Aufmerksamkeit richtet sich stattdessen auf Äußerungen von Notenbankern. Zu Wort melden wird sich am Nachmittag neben einer Reihe von EZB-Vertretern der Fed-Chef Jerome Powell. Angesichts eines leicht nachlassenden Inflationsdrucks hat sie das Zins-Straffungstempo der Fed zuletzt verlangsamt. Der Dollar hat unter dieser Entwicklung gelitten.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759