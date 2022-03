Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar etwas nach

Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar etwas abgewertet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete kurz nach neun Uhr 1,0954 Dollar und mit weniger als am Freitagabend, als sie mit 1,0986 Dollar gehandelt worden war.

Die US-Währung profitiert als Weltreservewährung von den anhaltenden Unsicherheiten im Ukraine-Konflikt auf der einen Seite und von den anziehenden Kapitalmarktzinsen in den USA andererseits. Überdies deutete ein Corona-Lockdown in der chinesischen Metropole Shanghai darauf hin, dass es weiteren Inflationsdruck wegen anhaltender Lieferkettenprobleme geben könnte.

Das konjunkturelle Tagesprogramm gestaltet sich indes dünn. Es äußern sich einige hochrangige Notenbanker zur Geldpolitik, wichtige Datenveröffentlichungen bleiben aus.

