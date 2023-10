Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar etwas nach

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit Abgaben präsentiert. Die Gemeinschaftswährung hielt kurz vor neun Uhr bei 1,0535 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0560 Dollar gehandelt worden war.

Die technische Ausgangslage mahne zur Vorsicht, schrieben die Experten der Helaba zum Euro-Dollar-Kurs. "So steht der DMI noch immer auf Verkauf und der Euro war nicht in der Lage, wichtige Widerstände in Form der 21-Tagelinie oder des 38,2 %-Retracements (1,0638) nachhaltig zu überwinden."

Im konjunkturellen Fokus stehen am Berichtstag neben dem ZEW-Saldo aus Deutschland, welcher Rückschlüsse auf die Stimmung der Finanzmarktakteure liefern soll, auch Daten aus den USA. In Übersee werden unter anderem die Einzelhandelsumsätze publiziert. Im Anschluss stehen Zahlen zur Industrieproduktion an. Darüber hinaus werden sich am Dienstag EZB- und Fed-Währungshüter zu Wort melden.

sto/kve

