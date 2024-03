Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar etwas nach

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar geringfügig abgewertet. Er notierte zuletzt bei 1,0842 Dollar, nachdem der Euro am Montagabend bei 1,0856 Dollar gehandelt wurde.

In Anbetracht des am Freitag überraschend schwach ausgefallenen ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten richten sich die Blicke heute auf das ISM-Barometer des Servicesektors. Auf dem Programm stehen darüber hinaus am Nachmittag auch Daten zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie.

Mit Blick auf die Charttechnik habe der Euro laut Helaba weiter an Boden gut gemacht, letztlich aber notiere er weiterhin in der Nähe der 100- und 200-Tageslinie. "Der Widerstand an der 55-Tageslinie (1,0880) kam dabei nicht ernsthaft in Gefahr", so die Experten. "Mithin können weitere Kursgewinne nicht ausgeschlossen werden, insbesondere, wenn sich in den USA der ISM-Serviceindex abschwächen sollte."

sto/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759