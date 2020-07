Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar leicht nach

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit leichten Abgaben gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 9.00 Uhr 1,2644 Dollar, nach 1,1292 Dollar im New Yorker Späthandel.

Seitens konjunktureller Impulsgeber stand am frühen Vormittag die französische Industrieproduktion im Mittelpunkt. Sie stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 19,6 Prozent. Volkswirte hatten mit einer deutlichen Erholung gerechnet, waren aber im Schnitt von einem Anstieg um 15,4 Prozent ausgegangen.

Im weiteren Verlauf des Vormittags stehen noch Industriedaten aus Italien am Programm. Am Nachmittag folgen im Anschluss die für den Juni erhobenen Erzeugerpreise aus den USA. Ihnen schreiben die Analysten jedoch wenig Impulskraft zu: "Sie liefern eine Indikation für die Verbraucherpreise des Monats Juni." Inflation sei derzeit allerdings kein Thema, was zuletzt auch Vertreter der Fed zum Ausdruck gebracht hätten.

