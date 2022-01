Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar nach

Der Euro hat sich am Montag in der Früh mit leichten Abgaben gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte um 8.50 Uhr mit 1,1323 Dollar, nachdem sie am Freitagabend 1,1344 Dollar gekostet hatte.

Erhöhte Risikoaversion dürften der Weltreservewährung Dollar wieder den Rücken stärken. In Zeiten der Unsicherheit steigt die Nachfrage nach dem Greenback. Zudem dürften auch die anstehenden Zinserhöhungen in den USA für Auftrieb bei der US-Währung sorgen.

Konjunkturseitig stehen in der Früh Stimmungsdaten an. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Deutschland. Insgesamt rechnen die Experten der Helaba mit "soliden" Zahlen.

ISIN EU0009652759 EU0009652759