Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar nach

Der Euro hat sich am Montag in der Früh mit Abgaben zum US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung gab kurz nach 9.00 Uhr auf 1,0723 Dollar nach, nachdem sie am Freitagabend noch bei 1,0798 Dollar notiert hatte.

Der Präsidentschaftswahlsieg des amtierenden französischen Staatschefs Emmanuel Macrons konnte den Euro nur kurzfristig stützen. Laut Experten war das Ergebnis im Vorfeld bereits erwartet worden.

Dem Dollar liefert wohl weiter Rückenwind, dass für die Federal Reserve eine Erhöhung des US-Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte auf der Zinssitzung im Mai durchaus möglich ist. Es sei angesichts der Inflation und nach der Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte im März "angemessen, ein bisschen schneller vorzugehen", so der Fed-Chef Jerome Powell.

Am Montag blicken Marktteilnehmer unter anderem auf das Ifo-Geschäftsklima für April. Angesichts zahlreicher konjunktureller Belastungen wie dem Ukraine-Krieg oder scharfen Coronamaßnahmen Chinas wird eine erneute Eintrübung erwartet. Im März war die Stimmung wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eingebrochen.

sto/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759