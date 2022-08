Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar nach

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte um neun Uhr mit 1,0178 Dollar, nachdem sie am Freitagabend mit 1,0179 Dollar gehandelt worden war.

Am Ende der Vorwoche hatten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet. Er übertraf die Erwartungen der Experten und ließ den Greenback deutlich steigen. So war unter anderem die Arbeitslosenquote im Juli mit 3,5 Prozent auf das Niveau vor der Corona-Pandemie gefallen.

Zum Beginn der Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer nun auf das sentix-Investorenvertrauen. Laut den Analysten der Helaba könnte der Index steigen. "In diesem Fall würde es für die ZEW-Umfrage, die in der nächsten Woche zur Veröffentlichung ansteht, eine positive Indikation geben."

sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759