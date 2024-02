Devisen Wien (Früh) - Euro gibt gegen US-Dollar nach

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit geringen Abgaben präsentiert. Er wurde um kurz vor 9 Uhr mit 1,0771 Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend bei 1,0779 Dollar notiert hatte.

Der Fokus richtet sich am Vormittag auf Daten zum Lohnwachstum in der Eurozone im vierten Quartal 2023. Der hierzu relevante Index wird um 11 Uhr veröffentlicht und dürfte vor dem Hintergrund der jüngsten EZB-Warnungen vor zu hohen Lohnsteigerungen besondere Beachtung finden. Am Nachmittag wird in den USA dann der Index der Frühindikatoren veröffentlicht.

Das technische Bild bleibt beim Euro-Dollar-Währungspaar laut Experten der Helaba uneinheitlich. Ein Test der Widerstände in Form der gleitenden Durchschnitte im Bereich 1,08 (21 Tage und 100 Tage) sollte ihnen zufolge nicht ausgeschlossen werden. "Bei 1,0827 findet sich die 200-Tagelinie als weitere Hürde", so die Analysten.

sto/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759