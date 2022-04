Devisen Wien (Früh) - Euro gibt im Frühhandel weiter nach

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel mit Abschlägen zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0859 Dollar, und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0879 Dollar. "Der Euro konnte kurzzeitig vom EZB-Sitzungsprotokoll und der damit einhergehenden Zinsfantasie profitieren. Am Ende setzte sich aber doch die schwache Tendenz durch und am Morgen wurde ein neues Tief bei 1,0857 erreicht ", hieß es von den Devisenexperten der Helaba.

In den USA erfolgte die erste Zinsanhebung bereits, und weitere dürften rasch folgen. "Die Stimmen in der US-Notenbank Fed werden immer lauter, die geldpolitischen Zügel noch straffer zu ziehen. Auf der nächsten FOMC-Sitzung Anfang Mai könnte der Leitzins um 50 Basispunkte erhöht werden", mein Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets.

Darüber hinaus will die Fed ihre durch Wertpapierkäufe aufgeblähte Bilanz zügig abbauen. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt fast acht Prozent. Die absehbar straffere Ausrichtung der US-Geldpolitik stärkt den Dollar und schwächt im Gegenzug andere Währungen wie den Euro.

kat/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759