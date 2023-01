Devisen Wien (Früh) - Euro gibt leicht nach auf 1,0826 US-Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh geringfügig gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9 Uhr bei 1,0826 Dollar nach 1,0833 Dollar am Freitagabend. Der Wochenauftakt am Devisenmarkt dürfte ruhig verlaufen. Kursbewegende Datenveröffentlichungen stehen nicht an und in den USA bleiben die Märkte wegen des Martin Luther King Day überhaupt geschlossen.

Der Euro war zuletzt auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen. Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild für den Euro damit nach Einschätzung der Helaba-Analysten aufgehellt. "Dem Euro ist mit Überschreiten des Bereichs 1,0770/85 der Befreiungsschlag gelungen und auf dem Weg zur 1,10 gibt es nur noch einen kleineren Widerstand bei 1,0936", schreiben die Experten.

Die Analysten warnen aber gleichzeitig vor zu viel Optimismus. Zur Vorsicht mahne die Diskrepanz zwischen den Markterwartungen an die US-Zinserhöhungen und den Erhöhungen, die von der US-Notenbank in Aussicht gestellt wurden. Zudem gebe es erste Signale dafür, dass der Euro schon überkauft ist und eine Verschnaufpause der Währung folgen könnte.

