Devisen Wien (Früh) - Euro gibt weiter nach

Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar im europäischen Devisenfrühhandel weiter abgeschwächt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0633 Dollar und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0689 Dollar. Am Vortag waren Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht worden, die unter dem Strich weitere geldpolitische Straffungen durch die US-Notenbank Fed erwarten lassen und so für Aufwind beim Dollar sorgten.

"Der Euro bleibt zum US-Dollar in der Defensive, da die zuletzt veröffentlichten Konjunkturzahlen gezeigt haben, dass die US-Wirtschaft widerstandsfähig ist und die Fed wohl mehr Zinsschritte vornehmen muss als ursprünglich gedacht", schreiben die Experten der Helaba. Da die Zinserwartungen inzwischen aber nach oben angepasst wurden, sei es fraglich, ob der Euro noch viel Abwertungspotenzial besitzt, so die Experten weiter.

Am Vormittag wurden Zahlen aus Deutschland veröffentlicht, die weitere Hinweise für ein langsames Abflauen der hohen Inflation liefern. Die Hersteller senkten ihre Preise im Jänner bereits den vierten Monat in Folge, allerdings nicht so stark wie angenommen. Die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte gaben um durchschnittlich 1,0 Prozent zum Vormonat nach, Ökonomen hatten jedoch einen kräftigeren Rückgang von 1,6 Prozent erwartet.

Gemessen am Vorjahresmonat schwächte sich die Teuerungsrate zu Jahresbeginn auf 17,8 Prozent und damit zum vierten Mal in Folge ab. Hier hatten Volkswirte ebenfalls mit einem größeren Rückgang auf 16,4 Prozent gerechnet. Im Dezember lag der Wert noch bei 21,6 Prozent.

kat/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759