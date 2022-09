Devisen Wien (Früh) - Euro gibt zum US-Dollar nach

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel mit Kursverlusten gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 0,9812 Dollar und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 0,9833 Dollar. Der Euro leidet weiterhin unter der Dollar-Stärke. Die US-Währung ist wegen der straffen US-Geldpolitik im Aufwind - dazu kommt, dass der Dollar angesichts der angespannten geopolitischen Situation als "sicherer Hafen" gefragt ist.

"Der Euro wurde von der Eskalation des Ukraine-Konflikts und der Aussicht auf deutlich steigende Leitzinsen in den USA belastet. Die hawkishe Fed dürfte inzwischen eingepreist sein. Nun rückt die EZB wieder in den Fokus, die ebenfalls entschlossen gegen die hohe Inflation vorgehen will. Von technischer Seite kann indes noch keine Entwarnung gegeben werden, denn der seit Februar bestehende Abwärtstrend ist intakt", meinen die Devisenexperten der Helaba.

Datenseitig stehen zum Wochenausklang Stimmungsbarometer aus der Eurozone im Fokus. "Die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone - ebenso in Frankreich - stehen unter ungünstigen Vorzeichen. So haben andere Umfragewerte für den laufenden Monat wie zum Beispiel die ZEW-Salden oder das sentix-Barometer sowohl in der Lageeinschätzung als auch bei den Erwartungen nachgegeben", meinen die Ökonomen der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichungen.

Schon jetzt lägen die Werte der Einkaufsmanagerindizes an oder leicht unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten, so die Experten weiter. "Weitere Rückgänge sollten aber dennoch nicht überraschen und so würde das Risiko einer Winter-Rezession nochmals erhöht.", so die Erwartung der Helaba.

